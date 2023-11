Rififi chez OpenAI : les salariés menacent de suivre Sam Altman chez Microsoft

Ça rue dans les brancards chez OpenAI. Après ce week-end très mouvementé à la tête de la société, c'est maintenant aux employés de s'exprimer sur le débarquement brutal de Sam Altman. Ils viennent en effet de le faire dans une lettre ouverte signée par 505 collaborateurs.

« Le processus par lequel vous avez licencié Sam Altman et retiré Greg Brockman du conseil d'administration a mis en péril tout ce travail et sapé notre mission et notre entreprise » ont-ils ainsi dénoncé. Pour rappel, après le limogeage soudain de Sam Altman, son numéro 2 Greg Brockman avait décidé de démissionner de son poste.