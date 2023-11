Si tu reviens, j’annule tout ? OpenAI (ChatGPT) voudrait finalement réembaucher son patron licencié vendredi

La période semble donc délicate pour le CA d'OpenAI, qui pourrait être confronté à un retour de bâton plutôt sévère. Si les discussions avec Altman n'aboutissent pas, ce dernier pourrait non seulement priver OpenAI d'un capital humain important, mais également engendrer un sérieux rival. D'autant plus que l'homme est une des voix les plus écoutées du secteur, et ses futurs projets pourraient facilement être mis sous les projecteurs et attirer de nombreux investisseurs aux bourses bien remplies.

Quoi qu'il en soit, OpenAI et son ancien PDG devraient donner une réponse dans le courant de ce dimanche. Le directeur de la stratégie de l'entreprise, Jason Kwon, se dit « optimiste » quant au retour d'Altman. Pour sa part, ce dernier n'en dit pas encore plus, à l'exception d'un court message sur X.com à l'attention de ses anciens collègues.