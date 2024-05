Feuilleton OpenAI (ChatGPT) : on sait enfin pourquoi le conseil d'administration a voulu licencier Sam Altman fin 2023

Quand on parle d'OpenAI dernièrement, on peut soit s’appesantir sur les dernières réussites exceptionnelles comme GPT-4o, soit observer les différents dramas qui ont émaillé la chronique de cette firme. Le plus important d'entre eux fut le limogeage de Sam Altman à la mi-novembre 2023, qui dura moins d'une semaine, et dont les raisons restent un peu obscures… jusqu'à aujourd'hui, et l'interview d'une ancienne membre du conseil d'administration, Helen Toner.