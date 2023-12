Affaire OpenAI (ChatGPT) : un conflit d’égo et de vision derrière le licenciement de Sam Altman ?

Quelques semaines avant le licenciement d’Altman, Helen Toner, membre du conseil d’administration d’OpenAI et directrice de la stratégie au Centre pour la sécurité et les technologies émergentes de Georgetown, avait publié un article accusant OpenAI « d’entretenir une frénésie autour de l’IA » malgré des risques encore mal identifiés. Tenante d’une ligne philosophique appelée « effective altruism » (ou « altruisme efficace » en français), la chercheuse soutient l’idée que chaque évolution de l’IA doit être pesée et mesurée face aux risques qu’elle pourrait créer dans la société.