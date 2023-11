Coup de théâtre : OpenAI (ChatGPT/Dall-E) vire son patron, Sam Altman !

Dans un tweet laconique, Sam Altman dit pour sa part avoir adoré travailler pour OpenAI et côtoyé « des personnes si talentueuses ». Une expérience qui l'a transformé, lui et un peu le monde, espère-t-il.

Les raisons réelles de son éviction restent donc assez floues, gageons que les langues devraient se délier au fil des heures et des jours qui viennent.

Fondée en tant qu'association à but non lucratif le 11 décembre 2015, OpenAI a pour mission fondamentale de garantir que l'intelligence artificielle profite à toute l'humanité. En 2019, la société s'est restructurée de façon à pouvoir lever des capitaux tout en préservant la mission, la gouvernance et la supervision de l'organisation à but non lucratif. Selon Les Echos, l’entreprise serait actuellement valorisée à 90 milliards de dollars. Elle employait près de 400 personnes en début d’année.