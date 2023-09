Sans Elon Musk, OpenAI (ChatGPT) n’aurait pas pu attirer autant de talents

L'exploit de ChatGPT, le modèle de langage lancé par l'entreprise OpenAI, n'est un secret pour personne. Ce qui est un peu moins connu en revanche, c'est le rôle clé qu'Elon Musk a joué dans cette réussite. En tant que cofondateur de l'entreprise, son impact a été significatif dans le démarrage et le succès sans équivalent de la société. Fondée au départ comme une association non lucrative en 2015, elle devient quatre ans après une entreprise à but lucratif plafonné. Dans le podcast In Good Company disponible sur Spotify, Sam Altman, dirigeant actuel d'OpenAI, s'est exprimé à ce sujet.