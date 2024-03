Elon Musk contre OpenAI : la guerre est déclarée, et les deux règlent leurs comptes sur la place publique

Encore plus étonnant, OpenAI révèle qu'Elon Musk voulait, en 2018, que l'entreprise fusionne avec Tesla et qu'elle intègre ses services. Vexé, l'entrepreneur a quitté OpenAI, en affirmant qu'il allait lui-même créer un concurrent à Google DeepMind (séparée entre Google Research et Deepmind à l'époque) qui puisse tenir la route. À ses yeux, Tesla était l'unique chance de permettre à OpenAI de tenir tête à Google. Les dirigeants d'OpenAI, organisation à but non lucratif, voulaient bâtir une autre entité, à but lucratif, elle.