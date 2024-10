On le sait depuis le temps. Elon Musk a une dent contre OpenAI, qu'il avait pourtant aidé à fonder en 2015. Le milliardaire avait quitté la start-up en 2018, à cause d'un conflit dans la direction.

Et depuis l'émergence de ChatGPT, et la rapide explosion de la valeur de l'entreprise grâce à l'agressivité commerciale de Sam Altman, Elon Musk n'a eu de cesse de critiquer le patron d'OpenAI, affirmant qu'il avait trahi la mission d'origine de la boîte. Et il ne s'est pas contenté de mots, puisqu'il a aussi porté plainte devant la justice, non pas une, mais deux fois. Ce qui a obligé OpenAI à répondre.