L'IA Grok bientôt en open source : la guéguerre continue entre Elon Musk et Sam Altman

Dans ce contexte, l'annonce d'Elon Musk de l'ouverture de Grok semble tout sauf due au hasard. D'autant plus que dans son action en justice, il demande une ordonnance obligeant OpenAI à rendre publiques ses technologies et ses recherches dans l'IA. GPT-4 étant le grand modèle de langage le plus avancé, une telle initiative profiterait très certainement à sa propre start-up, xAI…