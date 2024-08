Kratof_Muller

Connaissant Musk, il n’ya pas de sous profit, c’est donc à la fois un voeu pieux et à la fois un comportement territorial de Bigboss ou prédateur.

Cela dit il y a déjà longtemps que Musk dit que l’IA sera un danger si on la laisse opérer en dehors de nous, elle constituera une entité à part de l’homme, obtiendra alors un jour une conscience et comme souvent entre créateur et créature des questions de superiorité, domination se poseront, d’où son transhumanisme afin que L’IA fusionne avec l’homme plutôt que s’y opposer. Hors l’open source permet d’éviter que cette IA deviennent trop indépendante, qu’on ne la comprenne pas ; en fermant les sources et s’associant à une entreprise clairement pas philanthropique (MigroZoft) openAi prend la voie de l’ia propriétaire, c’est le risque que Musk veut éviter et également faire chier un peu les 2 cousins Brokman et Altman, oui oui.