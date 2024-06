OpenAI pourrait abandonner son statut d'organisation à but non lucratif, à quoi joue Sam Altman ?

OpenAI pourrait devenir une véritable mine d'or à l'avenir. En effet, selon The Information, Sam Altman a récemment entamé des discussions avec les actionnaires concernant un possible changement de statut de l'entreprise. À l'origine entreprise à but non lucratif, OpenAI est depuis 2019 une entreprise à but lucratif plafonné.

Mais avec la croissance de son activité, et l'avenir brillant de la société, Sam Altman souhaite dorénavant mieux tirer parti d'OpenAI. Il voudrait ainsi faire de la firme californienne une société à but lucratif, ce qui permettrait de gagner beaucoup plus d'argent.