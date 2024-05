OpenAI supprime les clauses bâillons qui liaient ses ex-employés. Vers une cascade de critiques à venir ?

Cette semaine, on apprenait qu'OpenAI imposait des conditions draconiennes à ses employés qui démissionnaient, avec la possibilité notamment de perdre les actions acquises en cas de critique. Une information qui a étonné jusqu'à l'intérieur de la firme, et a créé un certain nombre de remous, obligeant Sam Altman à intervenir. Et la direction a vite pris des mesures pour éteindre l'incendie !