OpenAI va entraîner son IA sur les messages de la plateforme Reddit, ce qui se cache derrière cet accord

Au milieu des démissions en cascade, OpenAI pourra au moins dire qu'elle a une bonne nouvelle à mettre en avant cette semaine, grâce à son accord avec Reddit. À travers ce partenariat, la société californienne pourra avoir accès, via l'API des données de Reddit, au contenu en temps réel de la plateforme.

Un lien organique entre ChatGPT et Reddit va semble-t-il être construit grâce à cet accord. « OpenAI apportera le contenu de Reddit à ChatGPT et à de nouveaux produits, aidant les utilisateurs à découvrir et à s'engager avec les communautés Reddit » a-t-il été ainsi indiqué.