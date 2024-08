Ainsi, l'intelligence artificielle sera prochainement testée sur Reddit pour « résumer et recommander du contenu ». L'outil, qui devrait s'avérer pertinent pour la recherche, permettra aux utilisateurs de « plonger plus profondément » dans le contenu et de découvrir de nouvelles communautés, a expliqué le dirigeant. Il sera aussi bien basé sur une technologie interne de la firme que sur des outils tiers.