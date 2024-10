L'auto-gouvernance et la liberté d'expression ont été les principes fondateurs qui ont longtemps défini l'essence même de Reddit. Un équilibre qui a évolué au cours des dernières années et qui a forcé la plateforme à prendre des mesures plus restrictives. Cette dernière en fait partie, sans aucun doute possible, et témoigne que Reddit souhaite renforcer son contrôle et préserver son intégrité.