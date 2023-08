Les modérateurs Reddit vont enfin être récompensés, mais pas forcément comme vous l'imaginez

Mais tout cela n'est plus possible depuis que Reddit a choisi de faire payer l'accès à son API, et ce, à un prix dissuasif pour que ces applications puissent espérer rentrer dans leurs frais. Les applications permettant une meilleure modération ne sont pas les seules à avoir dû mettre la clé sous la porte. Certaines qui permettaient d'améliorer et de personnaliser l'expérience utilisateur ont également été concernées, tout comme celles permettant une meilleure accessibilité, notamment aux personnes mal voyantes.