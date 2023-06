Reddit : la lutte continue avec... du porno

Mais le problème, c'est que cette richesse pour Reddit n'est pas employée par l'entreprise et, à ce titre, ne lui doit pas obéissance tant que les règles générales sont respectées. Alors quand Steve Huffman a choisi de ne pas les consulter, puis de continuellement enfoncer le clou par des déclarations assassines, les modérateurs ne se sont pas laissés faire.



Des milliers de subreddits, dont la plupart des plus importants ont ainsi décrété 48 heures de blackout lundi dernier, et plus du tiers d'entre eux ne sont toujours pas revenus en mode public. Ce qui a poussé la direction à menacer certains d'entre eux de les priver de leurs droits de modération, considérant qu'ils agissaient de leur propre chef, sans consulter l'audience de leurs communautés respectives. Alors ils ont changé leur fusil d'épaule. Et nombre de subreddits ont commencé à proposer des sondages à leurs adhérents : r/pics, l'un des plus importants, a ainsi demandé si ceux-ci préféraient un retour à la normale ou un changement de règles, pour n'autoriser que les photos de John Oliver, un comédien anglais très populaire. C'est cette option qui a gagné, et qui a été suivie par d'autres subs. Oliver a d'ailleurs soutenu le mouvement.