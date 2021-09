Malgré les déclarations de son patron, Reddit ferme le plus gros sub de désinformation concernant la Covid-19

Reddit a ainsi annoncé trois mesures distinctes. La première est le ban du subreddit r/NoNewNormal, dont les membres ont été responsables de près de 80 raids dans les 30 derniers jours visant des utilisateurs et utilisatrices ayant un point de vue plus « mainstream » au sujet de la pandémie. La seconde concerne 54 autres subreddits niant la pandémie, qui ont donc été mis en quarantaine, tandis que la dernière mesure s’adresse aux modérateurs et modératrices. La plateforme indique ainsi « construire une nouvelle fonctionnalité de rapport pour les modérateurs afin de leur permettre de mieux nous signaler lorsqu'ils constatent une interférence de la communauté. Il nous faudra quelques jours pour la mettre en place, et nous évaluerons par la suite l'utilité de cette fonctionnalité ».