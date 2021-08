COVID-19 : YouTube a supprimé pas moins d’un million de vidéos propageant de fausses informations

Dans un billet de blog, Neal Mahon communique ces résultats et décrit la manière dont YouTube aborde la désinformation. Selon lui, cet épineux problème est plus que jamais d’actualité : « La désinformation est passée de la marginalité au courant dominant ».



YouTube est d'ailleurs devenu un réseau social privilégié pour propager de fausses informations, particulièrement pendant la pandémie de coronavirus, mais pas seulement : « La désinformation ne concerne plus seulement les négationnistes de l’Holocauste ou les partisans de la vérité sur le 11 septembre, elle s’étend désormais à toutes les facettes de la société, déchirant parfois les communautés à une vitesse fulgurante. »



Pour faire la part des choses dans les millions de vidéos mises en ligne chaque jour, les responsables de YouTube se sont appuyés sur le « consensus des experts des organismes de santé » et notamment le Center for Disease Control and Prevention (CDC) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS).



L’objectif ici était de « supprimer toutes les vidéos susceptibles de causer un préjudice grave dans le monde réel », ajoute Neal Mahon.