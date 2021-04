YouTube a supprimé plus de 80 millions de vidéos et 7 milliards de commentaires depuis 2018

Avec plus de 2 milliards d'utilisateurs mensuels actifs et plus de 500 heures de vidéo uploadées chaque minute, l'équipe de modération de YouTube doit abattre un travail colossal. En trois ans, YouTube explique avoir retiré pas moins de 83 millions de vidéos, et plus de 7 milliards de commentaires.

« Nous sommes désormais en mesure de détecter 94 % de tous les contenus violents sur YouTube grâce à un marquage automatisé, 75 % d'entre eux étant supprimés avant même d'avoir reçu 10 vues » a déclaré les représentants de la plateforme dans un billet de blog.

À l'instar des réseaux sociaux, YouTube doit en effet trouver un équilibre entre la liberté d'expression et le contrôle efficace des contenus haineux et trompeurs qui tendent à se multiplier sur le Web.