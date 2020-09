Suite à une censure trop agressive de son IA, YouTube rappelle des modérateurs en chair et en os

Les mesures de confinement généralisé ayant désormais tendance à s'éloigner, les modérateurs humains reviennent aujourd'hui dans les bureaux de YouTube.

Un relatif aveu d'échec, donc, qui témoigne des difficultés persistantes de l'IA à repérer les subtilités du langage : si les systèmes automatisés peuvent détecter un contenu manifestement choquant, ils peinent bien plus à repérer un discours raciste ou une thèse conspirationniste, des propos qui se sont largement développés depuis le début de la crise sanitaire. Pour cela, des modérateurs humains restent indispensables.



Si l'on accordera aux grands réseaux sociaux (YouTube, mais aussi Facebook et Twitter) d'avoir été sous pression ces derniers mois, l'IA a pourtant aussi supprimé des contenus plus facilement compréhensibles. En mai dernier, YouTube a ainsi reconnu avoir supprimé des commentaires critiques envers le parti communiste chinois. La société a par la suite accusé une « erreur dans ses systèmes d'application ».

Malgré tout, Neal Mohan dit rester confiant dans la place des systèmes automatisés sur la plateforme. Pour lui, la rapidité reste leur principal atout, précisant que « plus de 50% de ces 11 millions de vidéos ont été supprimées sans une seule vue par un utilisateur réel, et plus de 80% ont été supprimées avec moins de 10 vues ».