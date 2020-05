Facebook et YouTube suppriment "Plandemic", documentaire conspirationniste qui a fait le tour du web

L'affaire Plandemic

Réalisé par la société de production de Mikki Willis, le documentaire, qui met en avant plusieurs mystifications ayant attrait à la pandémie de coronavirus, avait accumulé plusieurs millions de vues sur les plateformes de vidéos en ligne. Il met notamment en scène Judy Mikovits, scientifique controversée devenue une militante anti-vaccin.La vidéo de 26 minutes se présente comme la première partie d'un documentaire à paraître durant l'été. De meilleure facture visuelle que la plupart des documentaires de ce type - l'une des causes de son succès, selon le Washington Post -, elle a été produite par Elevate, la société californienne de Mikki Willis, réalisateur peu connu du public francophone.Nous le disions, la protagoniste du documentaire se nomme Judy Mikovits. Qualifiée de «» par le New York Times , elle est surtout connue pour ses positions anti-vaccin. Elle est aussi une fervente critique de Anthony Fauci, l'immunologiste qui conseille la Maison Blanche dans la lutte contre la coronavirus, persuadée que l'scientifique américain est à l'origine de son discrédit et du retrait de l'un de ses travaux du journal scientifiqueen 2009, comme le raconte plus en détail le Washington Post . Judy Mikovits a d'ailleurs publié un livre,, traitant de ce sujet en avril.Dans la vidéo, on retrouve la thèse faisant état d'un virus développé au sein de laboratoire de Wuhan, mais aussi celle selon laquelle les masques «» le virus chez les gens, ou encore celle évoquant des médicaments inefficaces, mais tout de même vendus, dans l'intérêt des laboratoires pharmaceutiques. Judy Miskovits affirme également que les vaccins servent depuis plusieurs années à injecter un coronavirus chez les personnes afin d'en tirer des profits.Moins d'une semaine après sa mise en ligne, l'extrait vidéo avait accumulé 8 millions de vues toute plateforme confondue. Selon la société de veille et analyse médiatique Zignal Labs, le nom de Judy Miskovits a alors été cité plusieurs milliers de fois chaque jour sur les réseaux sociaux et à la télévision, avec un pic à 14 000 occurrences. Les hashtagsetcontinuent à être énormément utilisés sur Twitter.Alphabet et Facebook ont décidé de supprimer la vidéo de leurs plateformes respectives, arguant que celle-ci ne respecte pas leurs règles d'utilisation concernant le coronavirus. «», a affirmé le réseau social de Mark Zuckerberg, selon des termes rapportés par Business Insider De son côté, Google a affirmé que toutes les vidéos contenant des «» seraient supprimées de sa plateforme, YouTube. Twitter a pour sa part choisi de conserver la vidéo, soulignant qu'elle n'allait pas réellement à l'encontre de son règlement.