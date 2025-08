MisterDams

Mouais, faut relativiser cette valeur je pense. Entre les utilisateurs qui ont plusieurs comptes, les comptes abandonnés, les gens qui ajoutent sans pour autant suivre… Je doute que ce soit réellement « 1 personne sur 19 » derrière. C’est un peu comme les influenceurs qui additionnent leurs abonnés TikTok/Insta alors qu’il doit y avoir 70% des followers qui sont communs sur les deux plateformes, sans compter les opportunistes qui lancent des automates pour suivre quelqu’un en espérant avoir un follow back.

Ça reste incroyable, même si perso, je ne sais pas qui est cette personne. J’ai déjà vaguement entendu son nom, mais je ne sais pas qui est cette personne. L’image utilisée pour illustrer cet article ne me donne pas spécialement envie d’aller en découvrir plus non plus.