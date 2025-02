Bien sûr, les créateurs de podcasts peuvent voir en YouTube une manne supplémentaire d'auditeurs. Ceux qui utilisent la plateforme gratuite ne peuvent pas éteindre l'écran de leur téléphone pour écouter, à moins de s'abonner à YouTube Premium, qui teste par ailleurs son nouvel abonnement Premium Lite. Une contrainte technique qui pousse les podcasteurs à produire du contenu vidéo de qualité, plutôt que de simplement afficher une image statique pendant toute la durée de l'émission.

Forcément, la production vidéo engendre des coûts supplémentaires significatifs, comme l'a constaté par exemple Carla Lalli Music, créatrice de contenu culinaire. Elle confie à The Verge avoir dépensé 3 500 dollars pour réaliser une seule vidéo destinée à YouTube, soit plus de 3 300 euros. Un contenu certes plus élaboré qu'une simple captation de podcast, mais qui explique les attentes élevées de la plateforme en matière de qualité vidéo. Les créateurs ne peuvent pas simplement allumer leur webcam et espérer obtenir des résultats satisfaisants.

YouTube impose également ses propres règles techniques et commerciales. Contrairement aux autres plateformes de podcasts qui fonctionnent avec des flux RSS, YouTube exige que chaque podcast soit converti en vidéo native. Les créateurs doivent aussi se conformer aux règles publicitaires spécifiques de la plateforme. Ils ne peuvent pas diffuser des publicités selon les méthodes habituelles du podcast, ni accéder aux mêmes données d'analyse qu'ils utilisent normalement pour démontrer leur audience aux annonceurs potentiels. En clair, ils deviennent finalement plus Youtubeurs que podcasteurs.

Malgré ces contraintes, nombre d'entre eux considèrent que la présence sur YouTube est indispensable. L'audience massive disponible sur la plateforme compense largement les efforts et investissements supplémentaires nécessaires. Le jeu en vaudrait donc largement la chandelle.