Podcast : YouTube Music est prêt à y aller... mais reste-t-il encore de la place ?

Il y a vraiment de tout sur YouTube. Difficile de ne pas trouver son bonheur quand on recherche un documentaire ou des vidéos traitant le sujet que l'on a en tête. Cependant, la lecture n'est pas particulièrement évidente et maniable depuis son smartphone, et encore moins si l'on veut écouter du contenu de façon à pouvoir faire autre chose. En somme, il est difficile, voire impossible, de profiter du contenu présent sur la plateforme en mode podcast.

Mais cela devrait changer ! En effet, YouTube Music, la plateforme de streaming audio de YouTube, va à son tour se lancer dans l'aventure. « Nous commencerons bientôt à intégrer les podcasts audio et vidéo à YouTube Music pour les utilisateurs aux États-Unis, ce qui rendra les podcasts plus faciles à découvrir et plus accessibles », a expliqué un porte-parole au média Engadget.