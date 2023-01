Au tour de Spotify de licencier cette semaine

Les signes s'accumulent. Une récession semble de plus en plus prochaine, et les acteurs de la tech s'y préparent. Et ce, qu'importe la taille. Ainsi, si Amazon va mettre en place un méga plan de licenciement, entraînant le départ de quelque 18 000 personnes, une entreprise d'une taille relativement plus modeste comme Spotify va devoir, elle aussi, réduire sa masse salariale.

Le spécialiste de la musique en ligne vient ainsi d'annoncer qu'il allait se séparer de 6 % de ses employés, représentant près de 600 employés. L'objectif de la direction serait d'économiser environ 50 millions d'euros. « Au cours des derniers mois, nous avons fait des efforts considérables pour réduire les coûts, mais cela n'a pas été suffisant » a ainsi expliqué le dirigeant Daniel Elk.