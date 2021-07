Spotify passe la barre des 365 millions d'abonnés, dont 165 millions sur l'offre payante

Spotify doit également cette déconvenue à un problème technique, et plus particulièrement à son système vérifiant l’adresse mail des nouvelles connexions et opéré par un service tiers, ce qui lui a coûté entre 1 et 2 millions de nouveaux comptes. Le bilan n’est toutefois pas si terrible pour le service, puisque son nombre d’abonnés payants, sa plus grande source de revenus, a grimpé de 20 % pour atteindre les 165 millions.