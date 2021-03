Podcast : Apple se ferait devancer par Spotify cette année

Il semblerait en effet, qu'Apple n'ait pas réussi à retenir ses utilisateurs, et son service enregistrerait une baisse constante depuis 2018. Alors qu'il y a trois ans, la firme de Tim Cook disposait d'une part confortable de 34 % du marché, cette dernière pourrait tomber en 2021 à 23,8 %.

L'un des avantages de Spotify, selon eMarketer, est d'avoir opté pour une plateforme regroupant à la fois de la musique en streaming et des podcasts. La firme suédoise aurait d'ailleurs devancé Apple sur plusieurs points grâce à ses investissements, et notamment en matière d'innovation et de technologie afin de répondre à la demande des créateurs de contenus, mais aussi des annonceurs.

En 2021, le nombre total d'utilisateurs enregistrerait une croissance à 177,8 millions, ce qui représenterait une hausse annuelle de 10,1 %. Pour la première fois cette année, les investissements publicitaires dépasseraient le milliard de dollars.