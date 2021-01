Apple envisagerait de lancer une plateforme payante de podcasts

A priori, il n'y a aucune raison de voir Apple se priver d'un marché en plein essor, et c'est sans doute la raison pour laquelle la société compte bien s'y inviter. La société misait déjà jusque-là sur les services complémentaires à ses appareils.

L'entreprise a récemment dévoilé ses nouvelles souscriptions à Apple One incluant Music, TV+, Arcade et stockage iCloud. Outre-Atlantique, ces dernières incluent également News+ et Fitness+. Selon The Information, Apple pourrait reverser une partie des revenus liés à cette souscription aux créateurs de contenus afin qu'ils quittent les autres plateformes et travaillent à la production de contenus exclusifs.

Ces dernières années, la concurrence a multiplié ses investissements sur ce secteur. C'est par exemple le cas de Spotify qui multiplié les acquisitions avec The Ringer, Anchor, Gimlet, Parcast ou Megaphone. D'ailleurs, la société suédoise serait en train de tester un abonnement spécifique. Amazon entend bien aussi s'inviter sur ce secteur. La firme de Jeff Bezos a racheté la plateforme spécialisée Wondery en fin d'année dernière.