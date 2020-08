Apple One : plusieurs bundles de services seraient prévus pour le mois d'octobre

L'App Store ou encore le service de stockage en ligne iCloud ont été pendant très longtemps les deux piliers de cette catégorie, rejoints ensuite par Apple Music en 2015 et ses désormais 60 millions d'utilisateurs.

En 2019, l'entreprise a présenté trois nouveaux services par abonnement. Apple Arcade, qui propose une centaines de jeux mobiles, le service de streaming video Apple TV+, et Apple News+ qui regroupe quelques titres de presse au sein d'une seule et unique application.

Pourtant, Apple semble avoir du mal à convaincre ses utilisateurs de souscrire à ses différentes offres. Apple TV+ et son maigre catalogue n'aurait pas profité du confinement, contrairement aux autres plateformes SVOD. On ne connaît pas les chiffres d'Apple Arcade mais le constructeur a demandé à ses éditeurs partenaires de lui proposer plus de titres "addictifs" et moins d'expériences narratives. Enfin, Apple News+ plafonnerait à environ 300 000 utilisateurs depuis son lancement il y a un an et demi en Amérique du Nord.

Apple aurait donc dans l'idée de regrouper ses différentes offres sous forme de bundles baptisés Apple One. La Pomme réfléchirait à quatre offres distinctes pour toucher le maximum d'audience possible.