Après un démarrage poussif, Apple TV+ devrait finalement se constituer un "fond de catalogue"

On ne sait pas si ce chiffre englobe les acheteurs d'un nouveau produit Apple, qui ont le droit à un an d'accès gratuit au service, mais il reste très faible en comparaison des 55 millions d'abonnés à Disney+ recrutés en seulement six mois d'activité.

La principale critique reste le manque de contenus. Apple a fait le pari de ne se focaliser que sur ses productions maison, soit une trentaine de programmes à date et déjà visionnés par la plupart des membres.

Le constructeur californien aurait donc changé son fusil d'épaule et discuterait avec les majors hollywoodiennes pour récupérer les droits de plusieurs films et séries à ajouter à son service.

Un « fond de catalogue » est aujourd'hui essentiel pour attirer plus de spectateurs, comme l'a prouvé par exemple la série Friends, qui a été l'un des programmes les plus vus sur Netflix le temps de sa mise en ligne. Le géant du streaming vidéo n'avait alors pas hésité à payer 100 millions de dollars pour conserver les droits du célèbre show en 2019.