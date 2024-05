L’abonnement Netflix avec pubs continue d’afficher un succès insolent

Pas plus tard qu'hier, la plateforme de streaming vidéo la plus populaire au monde annonçait officiellement que son offre d'abonnement avec pub avait franchi le palier des 40 millions de souscripteurs mensuels. Une performance détonante, un an et demi seulement après son lancement, d'autant que cette offre totalisait près de deux fois moins d'utilisateurs en janvier dernier (23 millions). Pour rappel, il ne lui avait fallu que six mois pour atteindre les 5 millions d'abonnés mensuels.

Plus intéressant encore, Netflix affirme que 40 % des nouveaux utilisateurs choisissent de s'abonner à l'offre avec publicités dans les pays où la formule est disponible. Au-delà de son prix séduisant, rappelons que cette offre permet de visionner les contenus en Full HD depuis l'année dernière, en plus de laisser la possibilité aux abonnés de regarder des films et séries sur deux appareils simultanément.

Au total, Netflix compte actuellement 270 millions d'abonnés.