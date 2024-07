Netflix force la main à ses utilisateurs en supprimant leur abonnement Essentiel

L'arrivée de la publicité sur Netflix a été un big bang dans l'univers de la SVoD. À son lancement, et durant près d'une décennie, le géant du secteur a toujours combattu l'arrivée des spots de pub dans ses programmes. La plateforme se présentait comme une alternative à la télévision traditionnelle, misant sur l'abonnement pour proposer des séries et des films à la demande et sans interruptions.

Seulement, la crise est passée par là, et en 2022, alors que les géants du streaming avaient de plus en plus de mal à assurer leur rentabilité, Netflix a été le premier à retourner sa veste et à annoncer l'arrivée d'une offre avec publicités, à un prix très agressif pour convaincre davantage d'abonnés de rejoindre ses rangs.