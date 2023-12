Netflix abandonne son offre Essentiel : vous allez devoir accepter la publicité ou payer plus cher

En juin dernier, Netflix supprimait son forfait Essentiel au Canada. Cette suppression pendait au nez du reste du monde, et c'est désormais le cas en France. Facturé 10,99 euros par mois et proposant une qualité vidéo maximum en 720p (avec téléchargement sur un seul appareil), ce forfait n'a visiblement plus les bonnes grâces de la firme. Au-delà d'une potentielle volonté de simplification, la principale motivation derrière cette décision semble claire : inciter les utilisateurs à adopter l'offre Standard avec pub, moins onéreuse pour ces derniers, et surtout plus rentable pour Netflix.