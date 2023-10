Netflix augmente le prix de certains de ses abonnements en France : êtes-vous concernés ?

Alors qu’on pensait que Netflix allait faire grimper ses tarifs une fois la grève des acteurs hollywoodiens terminée, il n’en est rien. Tandis que les négociations entre les membres du syndicat SAG-AFTRA et les studios sont au point mort, la plateforme de streaming a annoncé et déployé des formules d’abonnement plus chères dans l’hexagone. Dans sa lettre aux actionnaires, l’entreprise se défend malgré tout de toujours proposer des tarifs « extrêmement compétitifs » et « bien moins chers que le prix d’une seule place de cinéma ».