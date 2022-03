Netflix : nouvelle hausse de prix de l'abonnement en Europe, et la France ?

De plus, la dernière hausse des tarifs française remonte à octobre 2021, et semble encore trop fraîche pour en envisager une nouvelle. A titre d’exemple, le géant du streaming avait annoncé sa précédente flambée des prix des abonnements en octobre 2020 en Amérique du Nord, et il a fallu attendre un an avant qu’elle ne soit finalement appliquée chez nous. Surtout que Netflix envisagerait de baisser certains de ses tarifs en échange de publicités dans ses séries et ses films.