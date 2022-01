Netflix : 220 millions d'abonnés dans le monde désormais, mais une tendance au ralentissement (Analyse)

Financièrement, Netflix se porte bien, mais en ce qui concerne la croissance des abonnés (222 millions environ dans le monde), l'entreprise est doucement en train d'arriver à un pallier, de plus en plus pressant dans un environnement très concurrentiel. Jeudi en fin de journée, la plateforme de streaming a dévoilé un bilan trimestriel et annuel légèrement en-deçà de ses attentes et de celles des économistes, et cela ne pardonne pas puisque l'entreprise a massivement perdu en Bourse après la clôture à Wall Street. Voyons ces résultats en détails, avec en bonus en fin d'article, des chiffres sur les contenus les plus populaires de Netflix.