Quand Netflix et Omar Sy assènent Lupin, ils font ça bien

De plus, grâce à un très bon sens du rythme, dopé par une réalisation assez dynamique qui en profite pour montrer des endroits variés de la capitale (le luxe côtoie les quartiers plus populaires et anonymes), et à quelques dialogues et actions mémorables servis par Assane (Omar Sy ainsi que sa version jeune, incarnée par Mamadou Haidara, sont impeccables et attachants), l'ensemble se savoure sans déplaisir et fait régulièrement réagir devant sa télévision.