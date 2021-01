Netflix franchit la barre des 200 millions d'abonnés et gagne toujours plus d'argent

Netflix a gagné plus d'argent et plus d'abonnés en 2020 que toute autre année. Malgré l'arrivée de Disney+, de HBO Max (aux États-Unis) et le développement de Prime Video, la première plateforme de streaming au monde tient toujours en respect la concurrence. La crise sanitaire lui réussit, et la firme se déploie partout dans le monde. Avec un catalogue maîtrisé, des moyens soutenus et des partenariats dans un certain nombre de pays, Netflix devrait passer 2021 au chaud.