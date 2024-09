Quand on pense à prendre un abonnement pour un service de streaming en ligne, c'est évidemment toujours Netflix qui apparaît en premier en tête. Et la société américaine se porte bien, comme on avait plus l'apprendre cet été, avec un nombre d'abonnés et des revenus à la hausse. Des résultats extrêmement solides qui n'ont rien d'étonnant quand on voit l'emprise de Netflix sur son premier marché : les États-Unis.