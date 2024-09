Avec 277 millions d'abonnés à travers le monde, Netflix est incontestablement le numéro 1 du streaming. La plateforme a récemment fêté les 10 ans de son lancement en France. Elle s'est aujourd'hui instaurée comme une référence, non seulement grâce à ses séries, mais également ses documentaires et ses longs-métrages, de plus en plus plébiscités.