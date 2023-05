Netflix fait avec un carton avec son offre la moins chère, auprès d'une partie du public tout particulièrement

« Nous sommes ravis du succès de notre offre avec publicité, qui nous permet de toucher un nouveau segment de marché et d’augmenter nos revenus. Nous envisageons d’améliorer notre offre en proposant des spots plus courts ou plus interactifs », explique-t-on chez Netflix.

En effet, conscient du potentiel de sa nouvelle offre, Netflix continue de peaufiner la formule, et propose notamment des spots publicitaires plus courts, mais également moins fréquents. Les abonnés sont également à même de définir en amont leurs centres d'intérêt, afin de bénéficier (autant que possible) de publicités ciblées.