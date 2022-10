Netflix lance un forfait à 5,99 euros par mois, mais avec 5 minutes de pub par heure

En France, le forfait est baptisé « Essentiel avec pub », coûte 5,99 euros par mois et sera disponible à partir du 3 novembre 2022. Il reprend les mêmes fonctionnalités que Netflix Essentiel, mais pour 3 euros mensuels de moins.

Il permet donc le visionnage sur un seul écran en simultané et avec une qualité seulement HD (720p). Il n'est pas non plus possible de télécharger des contenus sur un appareil mobile pour les regarder hors connexion. De plus, seuls 85 % du catalogue Netflix sont disponibles avec cette formule, pour des questions de droit. La plateforme de SVoD assure cependant que toutes ses productions originales sont bien présentes.

Netflix estime la diffusion de publicité entre 4 et 5 minutes par heure. Un spot publicitaire de 30 secondes sera joué avant le lancement du contenu sélectionné, puis celui-ci est ensuite entrecoupé de réclames de 15 secondes à intervalles réguliers.