Combien coûtera Netflix avec de la publicité ? Les spéculations vont bon train

Pour faire avaler la pilule aux utilisateurs vis-à-vis de ces restrictions, Netflix devra opter pour un tarif mensuel attractif. Le site Bloomberg vient de sortir un rapport à ce sujet. Le média américain estime que l'offre avec publicité pourrait être commercialisée entre 7 et 9 dollars par mois. En France, le premier palier débutant à 8,99 euros, on peut assez logiquement imaginer que nous serons plus proches des 7 euros.