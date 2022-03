Netflix ne devrait pas accueillir de publicités… enfin, pas tout de suite

Il souligne également le fait que plusieurs de ses concurrents se prêtent au jeu et qu'il est « impossible de l’ignorer […] mais pour le moment, ça n’a aucun sens pour nous ». Rappelons à contrario que Netflix n'hésite pas à augmenter le prix de ses abonnements régulièrement. C'est notamment le cas en Irlande et en Amérique du Nord, où l'offre la plus chère dépasse désormais les 20 euros/dollars.