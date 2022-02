Le service de streaming Paramount+ sera lancé en France cette année en partenariat avec Canal+

Paramount+ proposera son lot de contenus exclusifs de la plateforme, comme la future série adaptée du jeu vidéo Halo , une série centrée sur le personnage de Knuckles bien connu des fans de Sonic ou encore The Offer, dérivée de la trilogie Le Parrain entre autres titres. Ces programmes seront proposés en France dès leur mise à disposition globale.

Canal+ profitera des films Paramount six mois après leur sortie en salles comme les prochains Mission : Impossible 7 et 8, ou Sonic 2, le film, un délai plus court rendu possible par la nouvelle chronologie des médias adoptée il y a quelques semaines par les acteurs de l'industrie audio-visuelle française.

Les abonnés à Canal+ Cine Series bénéficieront à terme d'un accès à Netflix , Disney+, StarzPlay et OCS (qui comprend les films Sony Pictures dont le giga-carton Spider-Man : No Way Home ) en plus des contenus Paramount, ce qui fera de cette offre la plus complète du marché français.