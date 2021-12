Netflix, Prime et Disney+ pourraient bientôt diffuser des films seulement 15 mois après leur sortie... au lieu de 3 ans !

Ce soutien intervient au moment le plus opportun, puisque les plateformes américaines devront elles aussi participer au financement de la création française dès l'année prochaine. Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video verseront entre 50 et 80 millions à l’industrie du cinéma français, en contrepartie le gouvernement pousserait pour qu’ils puissent diffuser les films 15 mois après leur sortie en salles, contre trois ans aujourd’hui. Initialement, ce délai devait être baissé à 12 mois contre un financement plus important, mais les négociations de Canal+ permettent au groupe de Vivendi de garder l'exclusivité des films diffusés pendant neuf mois supplémentaires.