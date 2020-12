Netflix, Amazon et Disney devront verser annuellement "20 à 25 % de leur chiffre d'affaires" pour participer à la création cinématographique

Cette fois, il n'y a plus de place au doute : les plateformes de streaming vidéo vont bien devoir passer à la caisse et contribuer à la création cinématographique française. Après une dizaine de jours de négociations avec les diffuseurs français, le monde du cinéma et les services en ligne, le gouvernement a officialisé un accord par l'intermédiaire de Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, qui a évoqué notamment le versement par Netflix d'une somme comprise entre 150 et 200 millions d'euros chaque année, à destination de la création audiovisuelle hexagonale. Jusqu'à aujourd'hui, les plateformes de contenus ne contribuaient pas au secteur, plus que jamais menacé par la crise.