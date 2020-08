Télévision : un décret autorise la publicité ciblée et assouplit les règles de diffusion de films

Justement, le deuxième décret publié au Journal Officiel porte également sur le secteur du cinéma. Au grand dam du PAF, les chaînes de télévision ne pouvaient pas, jusqu'ici, diffuser en clair des films certains soir, comme le mercredi, le vendredi et le samedi, afin de protéger le cinéma et de favoriser l'affluence dans les salles obscures. Or, à nouveau, ces limites ne s'appliquaient pas aux services de SVoD.