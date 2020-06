Pour fêter la réouverture des salles de cinéma, AlloCiné va changer de nom le 22 juin

Pour marquer le coup, et en marge de l'opération "Tous au cinéma" lancée par la Fédération nationale des cinémas français (FNCF) et destinée à soutenir la réouverture des salles et encourager le public à se déplacer, le groupe Webedia a décidé de renommer AlloCiné. Durant la première semaine de réouverture, et à compter du 22 juin, le site spécialisé sera renommé ALLezOCINÉ.